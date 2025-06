Casal é preso em flagrante por furto e porte ilegal de arma em Juti

Um casal foi preso em flagrante entre a noite de quarta-feira (4) e a manhã desta quinta (5), suspeito de furtar um bar e portar ilegalmente uma arma de fogo no município de Juti, município a 310,6 km de distância de Campo Grande.

De acordo com as investigações, o crime ocorreu durante a ausência dos proprietários, quando os suspeitos arrombaram o estabelecimento comercial localizado na região central da cidade. Imagens do sistema de segurança do local registraram a ação criminosa, o que ajudou na identificação dos envolvidos.

Durante diligências, os policiais localizaram a suspeita de 40 anos em sua residência, onde foram encontrados os objetos furtados. Em buscas no quintal, a equipe também localizou uma arma de fogo enterrada, carregada com seis munições, que havia sido levada do bar.

O segundo suspeito, de 33 anos, tentou fugir da abordagem policial e se escondeu em uma área rural do município. Após uma perseguição por vários quilômetros, ele foi capturado e detido.

Os dois foram autuados em flagrante pelos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Eles foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça. Os objetos recuperados foram devolvidos à vítima.

A ação foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Juti.