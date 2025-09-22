Casal é preso em Ponta Porã com cocaína avaliada em R$ 24,1 milhões

Um casal foi preso na última sexta-feira (19), enquanto transportava 322 kg de cocaína, avaliada em R$ 24,1 milhões, em Ponta Porã. A ação foi realizada em conjunto pela Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (Denar) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A droga estava dividida em 300 tabletes e escondida em compartimentos ocultos de uma carreta acoplada a um semirreboque, que foram apreendidos junto com os entorpecentes.

Segundo informações da polícia, o veículo — que já havia sido fiscalizado com compartimentos típicos de tráfico, mas sem carga ilícita — seria utilizado para transportar a droga de Ponta Porã para outros estados.

O caminhão foi monitorado pelos policiais, de Dourados até Ponta Porã. Os autores foram abordados em um hotel da cidade. Ao serem questionados, o homem, de 43 anos, confessou que o veículo estava com entorpecentes.

Os presos e o veículo foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã, onde foi formalizado o flagrante. A perícia acompanhou a retirada da droga.