POLÍCIA

Casal é preso por tráfico de drogas em Campo Grande

A prisão aconteceu no Jardim Los Angeles; suspeitos tinham balança de precisão e material usado para embalar drogas

Duda Schindler

Itens apreendidos pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/ PCMS
Itens apreendidos pela Polícia Civil - Foto: Reprodução/ PCMS

Um casal foi preso nesta segunda-feira (27) em Campo Grande, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (DERF) no bairro Jardim Los Angeles.

Durante a abordagem, os policiais encontraram cerca de 1,9 quilo de maconha, além de uma balança de precisão, papel filme e pinos plásticos usados para embalar entorpecentes.

Os dois foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, conforme o artigo 33 da Lei de Drogas.

No depoimento, o homem afirmou que a mulher sabia do armazenamento da droga e até chegou a tirar fotos do material, mas ela negou qualquer envolvimento e não autorizou o acesso ao seu celular.

