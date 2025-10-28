Casal é preso por tráfico de drogas em Campo Grande

Um casal foi preso nesta segunda-feira (27) em Campo Grande, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. A ação foi realizada por equipes da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (DERF) no bairro Jardim Los Angeles.

Durante a abordagem, os policiais encontraram cerca de 1,9 quilo de maconha, além de uma balança de precisão, papel filme e pinos plásticos usados para embalar entorpecentes.