Casarão histórico de Campo Grande pode ser reconstruído

Um dos imóveis mais antigos e simbólicos de Campo Grande, a Vivenda de Ignácio Gomes, localizada na Avenida Antônio Maria Coelho, virou alvo de uma ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O órgão cobra que a Prefeitura e o proprietário reconstruam totalmente o casarão, que entrou em colapso após anos de abandono.

A construção, erguida por volta de 1920, era reconhecida pela arquitetura marcante, com traços do art nouveau e do neoclassicismo. Apesar de seu valor histórico, o processo de tombamento do imóvel iniciado em 2005 nunca foi concluído. Sem a devida conservação, o local entrou em processo de deterioração, agravado por um temporal em fevereiro deste ano, que derrubou parte da fachada após a queda de uma árvore sobre o telhado.

Em maio, o restante da estrutura cedeu quase por completo, restando apenas trechos das fundações e paredes internas. Com isso, o MPMS alterou o pedido feito inicialmente à Justiça, que previa apenas a restauração, para exigir agora a reconstrução integral da Vivenda, com base em estudos técnicos e documentação histórica fidedigna.

A proposta inclui a elaboração de um projeto de reconstrução que respeite as características originais do casarão. O plano precisa ser apresentado em até 90 dias e, após a aprovação pelos órgãos responsáveis, a obra deve ser concluída no prazo máximo de 12 meses. Em caso de descumprimento, o MPMS pede a aplicação de multa diária no valor de R$ 10 mil.

De acordo com parecer técnico da Secretaria Municipal Executiva de Cultura (Secult), é possível reconstruir o imóvel com base nos elementos arquitetônicos preservados e em registros históricos. A medida, segundo o relatório, evita a criação de uma versão distorcida do patrimônio original.

*Com informações do MPMS