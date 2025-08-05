Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

PATRIMÔNIO

Casarão histórico de Campo Grande pode ser reconstruído

Imóvel centenário entrou em colapso após anos de abandono e processo cobra projeto fiel à estrutura original

Duda Schindler

Imóvel fica localizado na Avenida Antônio Maria Coelho - Foto: Reprodução/ MPMS
Imóvel fica localizado na Avenida Antônio Maria Coelho - Foto: Reprodução/ MPMS

Um dos imóveis mais antigos e simbólicos de Campo Grande, a Vivenda de Ignácio Gomes, localizada na Avenida Antônio Maria Coelho, virou alvo de uma ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). O órgão cobra que a Prefeitura e o proprietário reconstruam totalmente o casarão, que entrou em colapso após anos de abandono.

A construção, erguida por volta de 1920, era reconhecida pela arquitetura marcante, com traços do art nouveau e do neoclassicismo. Apesar de seu valor histórico, o processo de tombamento do imóvel iniciado em 2005 nunca foi concluído. Sem a devida conservação, o local entrou em processo de deterioração, agravado por um temporal em fevereiro deste ano, que derrubou parte da fachada após a queda de uma árvore sobre o telhado.

Em maio, o restante da estrutura cedeu quase por completo, restando apenas trechos das fundações e paredes internas. Com isso, o MPMS alterou o pedido feito inicialmente à Justiça, que previa apenas a restauração, para exigir agora a reconstrução integral da Vivenda, com base em estudos técnicos e documentação histórica fidedigna.

A proposta inclui a elaboração de um projeto de reconstrução que respeite as características originais do casarão. O plano precisa ser apresentado em até 90 dias e, após a aprovação pelos órgãos responsáveis, a obra deve ser concluída no prazo máximo de 12 meses. Em caso de descumprimento, o MPMS pede a aplicação de multa diária no valor de R$ 10 mil.

De acordo com parecer técnico da Secretaria Municipal Executiva de Cultura (Secult), é possível reconstruir o imóvel com base nos elementos arquitetônicos preservados e em registros históricos. A medida, segundo o relatório, evita a criação de uma versão distorcida do patrimônio original.

*Com informações do MPMS

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos