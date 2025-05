Caso de gripe aviária é descartado em galinha doméstica de Angélica

A suspeita de gripe aviária em uma galinha criada de forma doméstica no município de Angélica, distante a 270 km de Campo Grande, foi oficialmente descartada. O resultado foi confirmado na noite de sábado (24), pela Associação de Avicultura de Mato Grosso do Sul (Avimasul), com base em laudo emitido por laboratório de referência do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), em Campinas (SP).

Com esse resultado, Mato Grosso do Sul mantém apenas um caso sob investigação, no município de Jardim. A ave de Angélica teve amostras coletadas da cloaca e da traqueia pela Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro), responsável por encaminhar o material ao laboratório.

De acordo com o diretor-presidente da Iagro, Daniel Ingold, o monitoramento faz parte da rotina de vigilância sanitária. “Em 2023, tivemos 28 notificações — 27 foram descartadas e uma foi confirmada em Bonito. Em 2022, foram 19 suspeitas, todas sem confirmação. Este ano, até agora, são cinco casos descartados e um ainda em apuração”, explicou.

Ingold também destacou que, apesar do cenário de alerta nacional — impulsionado pela emergência sanitária declarada no Rio Grande do Sul no último dia 15 —, situações como a de Angélica refletem o bom funcionamento do sistema de vigilância. “O aumento nas notificações demonstra a confiança dos produtores nas ações de defesa sanitária”, afirmou.

Além de Mato Grosso do Sul, outros cinco estados acompanham suspeitas: Santa Catarina, Bahia, Pará, Tocantins e Rio Grande do Sul. Segundo o Mapa, há investigações em andamento em 11 municípios brasileiros.