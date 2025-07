"CCZ nas Ruas" leva vacinação e diagnóstico de doenças a pets da Capital

A população do bairro Coophavilla II, em Campo Grande, recebe nesta sexta-feira (25) mais uma edição da ação “CCZ nas ruas”, promovida pelo Centro de Controle de Zoonoses. A iniciativa acontece durante a manhã, na sede da Associação de Moradores da região, com uma série de serviços voltados à saúde animal e prevenção de doenças.

Durante o evento, será realizado o atendimento a cães e gatos, com aplicação gratuita da vacina antirrábica — mediante apresentação de documento do tutor. Além disso, uma equipe especializada da coordenadoria vai coletar amostras para diagnóstico de Leishmaniose em cães e examinar gatos com suspeita de esporotricose, uma infecção causada por fungos.

Outro ponto de atenção será o controle de escorpiões. Técnicos farão identificação de espécimes levados pelos moradores e, caso necessário, irão planejar ações de combate nas residências ou arredores.

CCZ nas ruas

Data: Sexta-feira, 25 de julho de 2025

Horário: Das 8h às 11h30

Local: Associação de Moradores da Coophavilla II

Endereço: Avenida Marinha, nº 725