Ceia pode custar até três vezes mais em Campo Grande

Quem deixa para comprar os itens da ceia de Natal e Ano Novo sem pesquisar pode acabar pagando caro em Campo Grande. Levantamento do Procon de Mato Grosso do Sul identificou variação de até 220% nos preços de produtos tradicionais das festas de fim de ano em supermercados da capital.

A maior diferença foi registrada no quilo da castanha-do-pará com casca, encontrado por valores que vão de R$ 29,95 a R$ 95,90. A uva Niágara, em embalagem de 500 gramas, também apresentou forte oscilação, com preços até 178% mais altos de um estabelecimento para outro. No caso do salame tipo italiano da marca Seara, a variação chegou a 88,99%.

Entre os itens mais comuns da ceia de Natal, o panetone de frutas cristalizadas da Bauducco teve preço médio de R$ 28,14. Já o quilo do peru da marca Sadia foi encontrado, em média, por R$ 32,48, enquanto o chester Perdigão chegou a R$ 36,73.

Ceia de Ano Novo: Produtos e Variações de Preço

Para a ceia de Ano Novo, a lentilha — considerada símbolo de prosperidade — também apresentou diferenças relevantes. A embalagem de 500 gramas da marca Donana foi vendida entre R$ 15,25 e R$ 21,99, variação de 44,20%. A sidra Cereser, com 660 ml, teve preço médio de R$ 21,45, com oscilação de 56,46%.

Nem todos os produtos, porém, apresentaram grandes diferenças. Itens como o peru da marca Perdigão e o chocotone da marca Tommy tiveram preços mais estáveis, com variação média de apenas 6,41%.

Dicas para Economizar nas Compras de Fim de Ano

A pesquisa, feita em oito estabelecimentos da capital, serve como alerta para quem pretende economizar nas festas. A orientação é comparar preços, conferir o peso das embalagens e observar a validade e o estado de conservação dos produtos antes da compra.

Segundo o secretário-executivo do Procon/MS, Angelo Motti, planejar as compras com antecedência ajuda a manter o orçamento sob controle. “O planejamento prévio é fundamental para evitar gastos desnecessários e reduzir o desperdício de alimentos neste período”, afirmou.