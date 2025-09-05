Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

CAMPO GRANDE

Hámor Livraria celebra primeiro aniversário com programação de leituras e lançamentos

Evento no próximo sábado (6) reúne performances, lançamentos de livros e atrações culturais no espaço localizado no bairro Monte Castelo

Duda Schindler

Primeiro lançamento da Hámor Edições, "Usamos tudo para poesia", de 2022 - Foto: Reprodução/ Ana Laura Menegat
Primeiro lançamento da Hámor Edições, "Usamos tudo para poesia", de 2022 - Foto: Reprodução/ Ana Laura Menegat

A Hámor Livraria completa um ano de funcionamento em espaço físico e prepara uma programação especial para celebrar a data. A festa será realizada no sábado (6), a partir das 17h, com entrada gratuita, na sede da livraria, em Campo Grande.

O evento, chamado Inferninho da Hámor, reúne lançamentos de livros, leituras performáticas e coletivas, além da participação de artistas convidados. Entre os destaques estão a escritora e performer Natasha Félix, autora do livro Inferninho, a rapper e multiartista Serena MC e o performer Marcus Perez.

De acordo com Bianca Resende, escritora e produtora cultural responsável pela livraria, o espaço já realizou cerca de 100 eventos desde a abertura. Ela afirma que a proposta é manter a livraria como um ambiente de encontro em torno da literatura e das artes.

A programação também inclui o relançamento do romance Uirapuru, de Febraro de Oliveira, em nova edição, e o lançamento do segundo livro de Bianca Resende. Além disso, quem adquirir livros durante a festa receberá um pôster especial.

A Hámor nasceu em 2022 em formato itinerante, participando de feiras literárias e ocupando espaços públicos da cidade. Em 2024, consolidou-se em espaço físico, no bairro Monte Castelo, e mantém também a atuação como editora independente.

Programação do Inferninho da Hámor

Local: Rua Amazonas, número 1080, bairro Monte Castelo, Campo Grande, MS;
Data e hora: Sábado (6) a partir das 17h;

  • Leitura performática de Inferninho com Natasha Félix
  • Leitura de Carga Lotada com Serena MC
  • Leitura de funk com Marcus Perez
  • Pré-venda da nova edição de Uirapuru, de Febraro de Oliveira
  • Pré-venda do novo livro de Bianca Resende

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos