Hámor Livraria celebra primeiro aniversário com programação de leituras e lançamentos

A Hámor Livraria completa um ano de funcionamento em espaço físico e prepara uma programação especial para celebrar a data. A festa será realizada no sábado (6), a partir das 17h, com entrada gratuita, na sede da livraria, em Campo Grande.

O evento, chamado Inferninho da Hámor, reúne lançamentos de livros, leituras performáticas e coletivas, além da participação de artistas convidados. Entre os destaques estão a escritora e performer Natasha Félix, autora do livro Inferninho, a rapper e multiartista Serena MC e o performer Marcus Perez.

De acordo com Bianca Resende, escritora e produtora cultural responsável pela livraria, o espaço já realizou cerca de 100 eventos desde a abertura. Ela afirma que a proposta é manter a livraria como um ambiente de encontro em torno da literatura e das artes.

A programação também inclui o relançamento do romance Uirapuru, de Febraro de Oliveira, em nova edição, e o lançamento do segundo livro de Bianca Resende. Além disso, quem adquirir livros durante a festa receberá um pôster especial.

A Hámor nasceu em 2022 em formato itinerante, participando de feiras literárias e ocupando espaços públicos da cidade. Em 2024, consolidou-se em espaço físico, no bairro Monte Castelo, e mantém também a atuação como editora independente.

Programação do Inferninho da Hámor

Local: Rua Amazonas, número 1080, bairro Monte Castelo, Campo Grande, MS;

Data e hora: Sábado (6) a partir das 17h;