Celulares apreendidos em presídios são doados a escolas indígenas em Nioaque

No final de setembro, 150 celulares apreendidos em unidades prisionais de Mato Grosso do SUl, foram entregues para alunos de duas esolas indígenas no interior do estado. A ação foi realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), como parte do Projeto Transforme.

Os aparelhos telefônicos foram destinados a alunos da Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza e da Escola Estadual Indígena Angelina Vicente, localizadas na Aldeia Brejão, em Nioaque.

Os celulares, antes utilizados de forma ilícita em unidades prisionais, passaram por formatação e recondicionamento em parceria com universidades, tornando-se ferramentas de apoio ao aprendizado. Para a Agepen, que cede os aparelhos mediante autorização judicial, a ação representa uma mudança de paradigma na forma de lidar com materiais apreendidos.

A iniciativa é inspirada no projeto Alquimia II, realizado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Em Mato Grosso do Sul, o Transforme, nasceu durante a pandemia, diante da urgência do ensino remoto.