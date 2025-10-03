Veículos de Comunicação
INCLUSÃO DIGITAL

Celulares apreendidos em presídios são doados a escolas indígenas em Nioaque

Projeto Transforme, do MPMS, recondiciona aparelhos para apoiar alunos no aprendizado

Duda Schindler

Alunos durante cerimônia de entrega dos celulares - Foto: Divulgação/MPMS
Alunos durante cerimônia de entrega dos celulares - Foto: Divulgação/MPMS

No final de setembro, 150 celulares apreendidos em unidades prisionais de Mato Grosso do SUl, foram entregues para alunos de duas esolas indígenas no interior do estado. A ação foi realizada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), como parte do Projeto Transforme.

Os aparelhos telefônicos foram destinados a alunos da Escola Municipal Indígena Professor Eugênio de Souza e da Escola Estadual Indígena Angelina Vicente, localizadas na Aldeia Brejão, em Nioaque.

Os celulares, antes utilizados de forma ilícita em unidades prisionais, passaram por formatação e recondicionamento em parceria com universidades, tornando-se ferramentas de apoio ao aprendizado. Para a Agepen, que cede os aparelhos mediante autorização judicial, a ação representa uma mudança de paradigma na forma de lidar com materiais apreendidos.

A iniciativa é inspirada no projeto Alquimia II, realizado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Em Mato Grosso do Sul, o Transforme, nasceu durante a pandemia, diante da urgência do ensino remoto.

