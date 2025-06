Centro de Apoio acolhe mais de 330 pessoas durante ação emergencial na Capital

A estrutura montada no Parque Ayrton Senna como parte da ação Inverno Acolhedor atendeu 331 pessoas em situação de rua durante os três dias de funcionamento. O ponto de apoio foi ativado devido à previsão de temperaturas iguais ou inferiores a 12°C, e encerrou as atividades na manhã desta quinta-feira (12). A segunda etapa da ação registrou 163 acolhimentos, entre homens, mulheres, crianças e migrantes internacionais.

O local ofereceu colchões, cobertores e alimentação, funcionando das 18h às 6h. Ao todo, foram distribuídas 351 marmitas, doadas por instituições religiosas e organizações sociais. A maioria dos atendidos foi encaminhada pelo Centro POP, que também realizou o transporte até o parque.

Durante a operação, as equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas) realizaram 64 atendimentos nas ruas, com 15 acolhimentos e a entrega de 24 cobertores para pessoas que optaram por não pernoitar no ponto de apoio. Após o fechamento do espaço, os acolhidos foram direcionados novamente ao Centro POP, onde recebem café da manhã diariamente.