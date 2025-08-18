Veículos de Comunicação
NOVO MARCO

Centro de Campo Grande ganhará nova Casa do Comércio

Edifício da década de 70 vai reunir Fecomércio, Sesc, Senac e IPF em espaço moderno com conclusão prevista em 18 meses

Duda Schindler

Prédio onde será o novo ambiente de negócios de Campo Grande - Foto: Divulgação/ Fecomércio
Prédio onde será o novo ambiente de negócios de Campo Grande - Foto: Divulgação/ Fecomércio

O centro de Campo Grande vai ganhar um novo fôlego com a construção da Casa do Comércio, prédio que será a nova sede da Fecomércio, Sesc, Senac e Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio (IPF). A pedra fundamental da obra foi lançada nesta segunda-feira (18), em cerimônia que reuniu dirigentes do setor e representantes nacionais do Sistema Comércio.

Localizado na Rua Barão do Rio Branco, nº 1266, o edifício histórico de 1970 será totalmente revitalizado. O projeto prevê retrofit completo e a criação de um ambiente de negócios moderno, sustentável e integrado, com nove andares e área total de 11,5 mil m². O espaço terá auditório, salas de reunião, áreas administrativas, coworking, restaurante e uma praça elevada de convivência no primeiro pavimento.

Segundo o presidente do Sistema Comércio de Mato Grosso do Sul, Edison Araújo, o empreendimento será estratégico para os empresários do estado e também para a revitalização da região central.

Edison Araújo durtante lançamento da pedra fundamental – Foto: Duda Schindler

“O centro está sem movimentação e temos a obrigação de ajudar a revitalizá-lo. Serão 300 colaboradores trabalhando no prédio, além das pessoas que procurarão os serviços, movimentando novamente o comércio local”, presidente do Sistema Comércio MS, Edison Araújo.

O investimento, estimado em R$ 67 milhões, tem prazo de 18 meses para conclusão. De acordo com Araújo, a concentração dos serviços vai garantir agilidade e eficiência no atendimento. “Nosso principal cliente são os comerciantes, prestadores de serviços e empresas ligadas ao turismo. Estar todos juntos em um mesmo espaço vai facilitar o trabalho e agilizar as ações em benefício do desenvolvimento do Estado”, destacou.

Inspirado nos biomas de Mato Grosso do Sul, cada pavimento terá cores, texturas e elementos que remetem à natureza local. A arquitetura também preserva características originais do prédio, como esquadrias e aberturas, garantindo eficiência energética e aproveitamento da luz natural. Além disso, a obra incluirá adaptações para acessibilidade plena, como banheiros adaptados, rampas, sinalização tátil e em braile.

Araújo reforçou ainda o caráter inovador do projeto: “Foi uma proposta ousada de uma empresa arquitetônica de São Paulo, pensada para representar nosso Estado. Mais do que um prédio, ele será um espaço que simboliza proteção e amparo, inspirado no ninho dos pássaros e na identidade cultural de Mato Grosso do Sul”, finalizou.

