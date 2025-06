Centro de reabilitação intensifica cuidados com animais silvestres durante o frio

Com a queda acentuada das temperaturas em Mato Grosso do Sul, medidas emergenciais foram adotadas para garantir o bem-estar de animais silvestres em tratamento no Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS). As ações incluem reforço estrutural e térmico nos recintos, especialmente para filhotes e indivíduos em estado mais vulnerável, que exigem atenção redobrada durante o outono e inverno.

Entre as iniciativas estão a instalação de lonas para proteção contra o vento e a utilização de aquecedores nos espaços mais sensíveis. Animais em condições clínicas delicadas, principalmente os mais jovens, contam com aquecedores a óleo, que mantêm a temperatura estável durante as madrugadas geladas. A região costuma registrar mínimas próximas de 0°C entre maio e agosto, o que pode agravar o quadro clínico de animais resgatados.

A estrutura do centro inclui hospital veterinário, laboratórios, ambulatórios e uma cozinha para preparo de dietas específicas. Também há solários nos recintos dos répteis e mamíferos, permitindo exposição controlada ao sol e contribuindo para a saúde física e comportamental das espécies.

O monitoramento dos animais é feito diariamente por profissionais especializados, que adaptam o manejo conforme as necessidades de cada espécie. As ações são planejadas com base em critérios técnicos, com foco na recuperação total dos animais e, sempre que possível, na devolução à natureza.

O centro é considerado referência nacional no resgate e reabilitação de fauna silvestre. Além dos cuidados clínicos, investe constantemente em melhorias estruturais e de manejo para garantir segurança e conforto aos animais, sobretudo em períodos críticos como o inverno.