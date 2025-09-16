Centro Obstétrico do Humap ficará fechado temporariamente para obras

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian da UFMS (Humap-UFMS/Ebserh) anunciou que o Centro Obstétrico ficará fechado entre os dias 22 de setembro e 21 de outubro. A medida é necessária para que o espaço receba adequações e passe a funcionar como substituto do Centro Cirúrgico, que está em obras de modernização.

Durante o período, o Centro Obstétrico passará por melhorias na rede elétrica, climatização e iluminação, possibilitando a realização de procedimentos cirúrgicos de diversas especialidades.

O hospital informou que continuará havendo atendimento para cesarianas e curetagens no Centro Cirúrgico, além do funcionamento das salas PPP para partos normais. No entanto, não será possível receber gestantes por demanda espontânea. Todo o acesso será feito por meio da Central de Regulação, de acordo com a disponibilidade de leitos e vagas em setores como PPPs, alojamento conjunto, UTI Neonatal e Unidade de Cuidados Intermediários.

Segundo a instituição, o Núcleo Interno de Regulação enviará diariamente a lista de leitos disponíveis e o perfil de gestantes que poderão ser atendidas. O Humap reforça que a medida busca assegurar a segurança e a qualidade do atendimento durante o período de obras.