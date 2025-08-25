Veículos de Comunicação
Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

TRÂNSITO

Centro terá interdições para montagem de estruturas, Corrida do Facho, desfile e Marcha para Jesus

Bloqueios começam no dia 25 de agosto e seguem até o dia 26, em diferentes pontos da região central

Duda Schindler

Orientação é que motoristas e pedestres planejem os trajetos com antecedência - Foto: Arquivo RCN67
A Prefeitura de Campo Grande informou que ruas da região central terão interdições a partir do dia 25 de agosto, para garantir segurança e organização durante os eventos do aniversário da cidade. Os bloqueios serão feitos em etapas, começando pela montagem de arquibancadas, palanques e sinalização, e depois para a realização da Corrida do Facho, do desfile cívico-militar e da Marcha para Jesus.

Confira as interdições:

Dia 25/08 – Montagem da estrutura

  • A partir das 14h: Rua Barão do Rio Branco x Rua Pedro Celestino
  • A partir das 19h: Av. Afonso Pena (esquinas com Calógeras, Rui Barbosa e 14 de Julho), além de pontos nas ruas 13 de Maio (Dom Aquino e Barão do Rio Branco)

Dia 26/08 – Corrida do Facho (5h30)
Bloqueios em cruzamentos da Rui Barbosa, 14 de Julho, Calógeras e Mal. Rondon, envolvendo ruas como 7 de Setembro, 15 de Novembro, Dom Aquino e Barão do Rio Branco.

Dia 26/08 – Desfile (6h)
Interdições em pontos estratégicos da Av. Afonso Pena e ruas transversais como Rui Barbosa, 14 de Julho, Antônio Maria Coelho, Mal. Rondon, Barão do Rio Branco e 7 de Setembro.

Dia 26/08 – Marcha para Jesus (13h)
Pontos de concentração na Av. Afonso Pena com Padre João Crippa (sentido Av. Ernesto Geisel) e com Pedro Celestino (sentido shopping). O percurso até o Parque das Nações Indígenas terá bloqueios temporários, com apoio da Polícia Militar, Guarda Civil Metropolitana e Agetran.

A orientação é que motoristas e pedestres planejem os trajetos com antecedência e utilizem rotas alternativas durante os bloqueios.

