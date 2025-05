Cerca de R$ 16,5 mi em drogas são apreendidos em Campo Grande

Uma ação realizada na região do bairro Nova Campo Grande, na Capital, resultou na apreensão de mais de 220 quilos de drogas, avaliados em torno de R$ 16,5 milhões. A operação, realizada pelo Batalhão de Choque, aconteceu durante uma fiscalização a veículos e ônibus intermunicipais que chegavam à capital.

Segundo informações, um carro de cor preta chamou atenção ao tentar fugir da abordagem. O motorista dirigia em alta velocidade e chegou a fazer manobras arriscadas antes de ser parado pela equipe de fiscalização. Após ser abordado, ele admitiu que transportava uma carga ilegal.

No interior do veículo foram encontrados 155 quilos de uma substância semelhante à cocaína, além de 70 quilos de um tipo mais concentrado de maconha conhecido como haxixe ice — com alto teor de THC, o que eleva seu valor no mercado ilegal.

Também foi localizada uma pistola calibre 9mm, com dois carregadores vazios e uma caixa com 50 munições do mesmo calibre.

O suspeito afirmou que foi contratado para buscar o carro com a carga e deixá-lo próximo ao Terminal Rodoviário de Campo Grande. Ele receberia R$ 500 pelo serviço.