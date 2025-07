CFM ofertará mais de 450 touros Nelore no Mega Leilão em Campo Grande

A CFM, uma das marcas mais tradicionais da pecuária nacional, colocará à venda mais de 600 touros Nelore CEIP (Certificado Especial de Identificação e Produção) em dois eventos realizados no Mato Grosso do Sul. O destaque fica por conta do Mega Leilão, que acontece no dia 7 de agosto, em Campo Grande, no Terra Nova Eventos, com a oferta de 464 reprodutores selecionados. No dia seguinte, 8 de agosto, a fazenda Lageado, em Aquidauana, recebe a Megaloja com outros 150 touros disponíveis para compra direta.

Segundo o gerente de pecuária da CFM, Tamires Miranda Neto, o leilão marca a abertura oficial das vendas da nova safra.

Tamires Miranda Neto, na Massa FM – João Balbueno

“Entre agosto e novembro, comercializamos toda nossa produção, algo em torno de 1.200 a 1.300 touros. Para o evento de Campo Grande, reunimos os 450 melhores da safra 2023, prontos para trabalhar, com cerca de 22 a 23 meses de idade e avaliação genética completa” — Tamires Miranda Neto.

Todos os animais passaram por rigoroso processo de seleção a pasto, uma das bases da filosofia da CFM, o que garante rusticidade, adaptação e produtividade.