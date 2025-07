Ciclista campo-grandense fica entre os 100 melhores no L’Étape Rio

O ciclista João Rezek, de 26 anos, representou Campo Grande no L’Étape Rio de Janeiro, uma das principais provas de ciclismo do país e única no Brasil chancelada oficialmente pelo Tour de France. Em meio a mais de 3 mil atletas, João completou o percurso de 102 quilômetros com desempenho de destaque: conquistou a 27ª colocação em sua categoria e ficou entre os 100 primeiros colocados na classificação geral.

A competição é conhecida pelo alto nível técnico e por reunir atletas amadores e profissionais em um trajeto exigente, com trechos de serra e longas subidas. João largou no primeiro pelotão, ao lado de 300 ciclistas de elite, e celebrou o resultado como uma conquista pessoal importante. “Mais do que a colocação, foi a realização de um sonho como atleta amador. Estar numa prova que representa o Tour de France foi extremamente gratificante”, afirmou.

Com uma rotina intensa de treinos e foco em competições de alto rendimento, o atleta agora planeja alçar voos maiores. “Quero me desafiar ainda mais. Meus próximos passos incluem participar de uma prova internacional. Essa experiência me mostrou que é possível sonhar mais alto e conquistar espaços ainda maiores no esporte”, disse.

João iniciou no ciclismo amador há cerca de cinco anos e vem acumulando resultados expressivos em provas estaduais e nacionais. Além do L’Étape Rio, ele já participou de competições como o Desafio Serra de Maracaju e o GF Brasil Ride, se consolidando entre os principais nomes do ciclismo de estrada em Mato Grosso do Sul.