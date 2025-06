Cinco bairros da Capital devem receber o Consultório Veterinário Móvel em julho

O serviço itinerante de atendimento veterinário gratuito vai passar por cinco regiões de Campo Grande ao longo do mês de julho. O ônibus do programa oferece cuidados básicos de saúde para cães e gatos, com atendimentos realizados semanalmente em diferentes bairros da cidade.

A iniciativa, promovida pela Superintendência do Bem-Estar Animal (Subea), disponibiliza consultas clínicas, vacinação antirrábica, vacina polivalente (para cães), aplicação de vermífugo e carrapaticida, avaliação para castração em clínicas credenciadas e orientações sobre bem-estar animal.

Os atendimentos ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h e das 13h às 15h. As senhas são distribuídas por ordem de chegada: 10 para consultas e 5 para avaliação de castração, por período.

Para ser atendido, o tutor precisa apresentar documento com foto, comprovante de residência e cadastro atualizado no NIS (com validade de até 24 meses). Os animais devem estar com coleira ou em caixas de transporte.

Confira a programação de julho: