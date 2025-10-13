Cinco bairros da Capital devem receber o Fumacê nesta segunda-feira

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta segunda-feira (13).

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Universitário, Moreninha, União, Leblon e São Conrado.

Confira o itinerário completo

Universitário – R. Many Scaff, com R. Ênio Cunha

– R. Many Scaff, com R. Ênio Cunha Moreninha – R. Salim Derzi, com R. Múcio Teiceira Junior

– R. Salim Derzi, com R. Múcio Teiceira Junior União – R. das Camélias, com R. Conceição Maria Biazoto

– R. das Camélias, com R. Conceição Maria Biazoto Leblon – R. Girassol, com José Amadei

– R. Girassol, com José Amadei São Conrado – R. Leão Zardo, com R. Tasso Fragoso

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas.

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno.

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande