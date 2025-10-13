Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

COMBATE

Cinco bairros da Capital devem receber o Fumacê nesta segunda-feira

Serviços devem começar às 16h, mas podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina

Duda Schindler

Carro de serviço do Fumacê - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Campo Grande
Carro de serviço do Fumacê - Foto: Reprodução/ Prefeitura de Campo Grande

O combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como Dengue, Zika e Chikungunya, será reforçado em cinco bairros de Campo Grande, com o uso do serviço de borrifação ultrabaixo volume (UBV) – conhecido como Fumacê, nesta segunda-feira (13). 

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) circularão das 16h às 22h, passarão pelos bairros: Universitário, Moreninha, União, Leblon e São Conrado

Confira o itinerário completo

  • Universitário – R. Many Scaff, com R. Ênio Cunha
  • Moreninha – R. Salim Derzi, com R. Múcio Teiceira Junior
  • União – R. das Camélias, com R. Conceição Maria Biazoto
  • Leblon – R. Girassol, com José Amadei
  • São Conrado – R. Leão Zardo, com R. Tasso Fragoso

Para uma maior eficácia do inseticida, é necessário que o morador abra portas e janelas. 

Os serviços podem ser adiados ou até mesmo cancelados em caso de chuvas, ventos ou neblina, uma vez que tais atividades meteorológicas prejudicam a aplicação do veneno. 

*Com informações da Prefeitura de Campo Grande

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos