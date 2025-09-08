Veículos de Comunicação
AGENDA

Cine Café exibe clássico “Cinema Paradiso” no MIS

Sessão gratuita acontece na quinta-feira (18), às 19h, e será seguida de debate com especialistas

Duda Schindler

Cinema Paradiso foi lançado em 1990 no Brasil - Divulgação
Cinema Paradiso foi lançado em 1990 no Brasil - Divulgação

O Cine Café exibe no Museu da Imagem e do Som (MIS) na próxima quinta-feira (18) o filme “Cinema Paradiso” (1988), dirigido por Giuseppe Tornatore. Com entrada franca, o projeto deve iniciar às 19h. Após a exibição do filme haverá um debate com a advogada Kézia Miranda, diretora do Cine Café e Tarita Almirão dos Santos Oliveira.

Cinema Paradiso

Salvatore Di Vita é um cineasta bem-sucedido que vive em Roma. Um dia ele recebe um telefonema de sua mãe avisando que Alfredo está morto. A menção deste nome traz lembranças de sua infância e, principalmente, do Cinema Paradiso, para onde Salvatore, então chamado de Totó, fugia sempre que podia, depois que terminava a missa (ele era coroinha).

No começo, ele costumava espreitar as projeções através das cortinas do cinema, que o padre via primeiro para censurar as imagens que possuíam beijos, e fazia companhia a Alfredo, o projecionista. Foi ali que Totó aprendeu a amar o cinema.

O gênero é a comédia dramática, escrito e dirigido por Giuseppe Tornatore e musicado por Ennio Morricone. No Brasil, foi o primeiro Blu-Ray lançado pela Versátil Home Video, que o ocorreu em 2009. Vencedor do Oscar de Melhor Filme em língua não inglesa em 1990 e vencedor do Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro também em 1990.

Serviço

“Cinema Paradiso”
Data: quinta-feira (18)
Horário: 19 horas
Local: MIS – Av. Fernando Correa da Costa, 559 Centro, no terceiro andar
Entrada gratuita.

