Cine Café retorna ao MIS com exibição de “Cidadão Kane”

O Cine Café retoma suas atividades no Museu da Imagem e do Som (MIS) nesta quinta-feira (14), com a exibição do filme “Cidadão Kane” (1941), dirigido por Orson Welles. O projeto, promovido pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, começa às 19 horas e inclui um debate após a sessão.

A conversa contará com a participação da advogada Kézia Miranda, diretora do Cine Café, e do jornalista Rogério Alexandre Zanetti. O coletivo é conhecido por organizar mostras e eventos desde 2016, ocupando espaços culturais de forma itinerante para exibir filmes e incentivar discussões sobre cinema independente no estado.

Cidadão Kane

“Cidadão Kane” é considerado uma das maiores obras da história do cinema. O longa examina a vida de Charles Foster Kane, interpretado por Welles, e inspirado em magnatas da imprensa como William Randolph Hearst. Narrado em flashbacks por um jornalista que busca desvendar o significado da última palavra de Kane — “Rosebud” —, o filme revolucionou a narrativa, a fotografia e a música no cinema.

Apesar de não ter sido um sucesso comercial em seu lançamento, o filme conquistou a crítica internacional, especialmente na França, e ganhou status de obra-prima após sua reestreia nos Estados Unidos em 1956. Aclamado como o maior filme de todos os tempos por críticos como Roger Ebert, “Cidadão Kane” liderou listas históricas da American Film Institute e da revista Sight & Sound.

Serviço: