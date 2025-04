Cine MIS celebra legado de Cândido da Fonseca com sessão especial na sexta-feira

O Museu da Imagem e do Som de Mato Grosso do Sul (MIS/MS) realiza nesta sexta-feira (25), uma sessão especial do Cine MIS em tributo ao diretor Cândido Alberto da Fonseca, reconhecido por seu papel na preservação da memória audiovisual e cultural sul-mato-grossense.

A exibição será no terceiro andar do MIS, em Campo Grande, com entrada gratuita. A classificação indicativa é de 14 anos.

A programação tem início às 19h e contará com a exibição de dois documentários dirigidos por Fonseca: Conceição dos Bugres e Sasha Siemel. As produções destacam personagens emblemáticos e aspectos singulares do Pantanal e de seu entorno, reafirmando o compromisso do cineasta com a valorização das raízes culturais da região.

O primeiro filme, Conceição dos Bugres, tem cerca de 30 minutos de duração e apresenta a história da escultora sul-mato-grossense que ganhou reconhecimento nacional com suas figuras esculpidas à mão, conhecidas como “bugres”. A obra revela detalhes do processo criativo da artista, incluindo o uso de instrumentos simples e a introdução da cera nos acabamentos — técnica inspirada por uma experiência pessoal transformada em estilo artístico.

Já o documentário Sasha Siemel aborda a trajetória do caçador letão que se tornou lenda no Brasil ao caçar onças com zagaia no antigo Estado de Mato Grosso. Além de suas façanhas na selva, Siemel também se destacou como fotógrafo, cinegrafista e escritor, ajudando a documentar e divulgar internacionalmente a vida no Pantanal.

A sessão tem duração total de duas horas e busca reforçar a importância do trabalho de Fonseca como documentarista. Com olhar atento à cultura regional, ele construiu um acervo audiovisual que permanece como referência para pesquisadores, artistas e amantes do cinema.

Cine MIS – Homenagem a Cândido Alberto da Fonseca

Data: 25 de abril de 2025 (sexta-feira)

Horário: das 19h às 21h

Local: Museu da Imagem e do Som de MS – Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, 3º andar, Campo Grande (MS)

Filmes exibidos: Conceição dos Bugres e Sasha Siemel

Entrada: gratuita

Classificação indicativa: 14 anos