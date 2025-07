Cinema e direitos humanos chegam a unidades prisionais de MS

Duas unidades prisionais de Campo Grande recebem, a partir desta segunda-feira (14), a 1ª Mostra Cinema e Direitos Humanos no Sistema Prisional. A ação, inédita em Mato Grosso do Sul, tem como objetivo promover o acesso à cultura, estimular a reflexão crítica e valorizar a dignidade de pessoas privadas de liberdade.

A atividade faz parte da 14ª edição da Mostra Cinema e Direitos Humanos, promovida pelo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, com o tema “Viver com dignidade é direito humano”. No Estado, a iniciativa é organizada pela Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), com apoio do Tribunal de Justiça de MS, por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário.

A programação acontece nos dias 14 e 15 de julho na Penitenciária Masculina de Regime Fechado da Gameleira II, com abertura oficial às 8h30 desta segunda-feira. Já entre os dias 16 e 17, a mostra será realizada no Estabelecimento Penal Feminino “Irmã Irma Zorzi”. Ao todo, 70 custodiados devem participar das sessões.

Os participantes assistirão a curtas-metragens com duração média de 18 a 20 minutos, seguidos por rodas de conversa conduzidas por representantes da Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais). A proposta é incentivar o debate e a consciência sobre direitos humanos dentro do sistema prisional.

A participação é voluntária e poderá contar como remição de pena, conforme prevê a Lei de Execução Penal. A atividade também integra o Plano Nacional Pena Justa, que visa ampliar o acesso à cultura, à educação e à cidadania no sistema penitenciário brasileiro.