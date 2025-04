Circo do Mato apresenta espetáculo em Campo Grande neste sábado

O projeto iniciou as atividades na Casa de Ensaio na quinta-feira (24), com uma vivência e roda de conversa aberta ao público. O foco das ações é incentivar a troca de experiências entre coletivos artísticos e discutir a política pública dos Pontos de Cultura , iniciativa federal que reconhece e fomenta ações culturais comunitárias.

Campo Grande recebe neste sábado (26) o espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias”, às 19h30, na sede da Casa de Ensaio . A apresentação faz parte do projeto “De Ponto a Ponto”, realizado pelo grupo Circo do Mato, que percorre cinco cidades de Mato Grosso do Sul promovendo ações em Pontos de Cultura locais. A entrada é gratuita.

A Casa de Ensaio, que atua com formação de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, participa da iniciativa como espaço parceiro. A atividade propõe um intercâmbio entre o trabalho do Circo do Mato e as ações desenvolvidas pela instituição.

Serviço

Espetáculo “O Grandioso Mini Cirquim nas Arábias”

Data: sábado, 26 de abril

Horário: 19h30

Local: Casa de Ensaio – Rua Visconde de Taunay, 203, Bairro Amambai – Campo Grande (MS)

Entrada gratuita. Informações: @circodomato