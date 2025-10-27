Veículos de Comunicação
Circuito leva capacitação em inteligência artificial e classificação de grãos à Ponta Agrotec

Evento em Ponta Porã oferecerá minicurso com certificação do MEC e demonstrações práticas na Unidade Móvel de Classificação de Grãos

Duda Schindler

Evento é realizado pela Aprosoja MS - Foto: Reprodução/ Aprosoja MS
Evento é realizado pela Aprosoja MS - Foto: Reprodução/ Aprosoja MS

O Circuito Aprosoja/MS estará presente na Ponta Agrotec, de 5 a 7 de novembro, no Majestic Hall, em Ponta Porã. A programação inclui um minicurso sobre inteligência artificial aplicada à análise de grãos, que concederá certificação reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) aos participantes.

Além da formação técnica, o público poderá visitar a Unidade Móvel de Classificação de Grãos, estrutura da Aprosoja/MS equipada para demonstrar o processo de classificação de soja e milho conforme as normas do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA). O espaço oferece aulas teóricas e práticas gratuitas voltadas a produtores rurais e estudantes.

Segundo o coordenador de campo da Aprosoja/MS, Dany Corrêa, o objetivo é unir inovação e conhecimento técnico no campo. “A inteligência artificial já é realidade no agro e, quando aplicada à classificação de grãos, aumenta a precisão e a transparência no processo, refletindo diretamente no valor recebido pelo produtor”, afirmou.

Serviço

Programação do minicurso

5 de novembro – 13h às 17h

6 e 7 de novembro – 8h às 12h

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas antecipadamente aqui. 

*Com informações da Aprosoja/MS

