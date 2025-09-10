Veículos de Comunicação
ANOS 2000

Clássicos dos anos 2000 voltam às telonas em Campo Grande

Festival reexibe High School Musical 3 e Hannah Montana - O Filme com ingressos a R$ 15

Duda Schindler

Hannah Montana - O Filme foi lançado em 2009 - Foto: Reprodução/ Disney
Os clássicos dos anos 2000, ‘High School Musical 3’ e ‘Hannah Montana – O Filme’, serão reexibidos nas telas do Cinemark. A ação faz parte do Festival Cinemark Replay, que irá promover a reexibição dos filmes a partir de 18/09, com ingressos a R$ 15. A pré-venda dos ingressos começam nesta quinta-feira (11).

Em Mato Grosso do Sul, as exibições acontecem nas salas Cinemark localizadas no Shopping Campo Grande. 

High School Musical 3: Ano da Formatura (LEG)

Em meio a preparativos para um campeonato de basquete, baile e formatura, os namorados Troy Bolton (Zac Efron) e Gabriella Montez (Vanessa Hudgens) curtem cada momento, sabendo que a faculdade coloca o futuro de seu relacionamento em jogo.

Um elaborado musical de primavera é apenas mais uma oportunidade para os dois Wildcats e seus colegas expressarem os medos e as esperanças para o futuro.

Hannah Montana – O Filme (LEG)

Como muitos adolescentes, Miley Stewart (Miley Cyrus) tem sua família, seus amigos e frequenta a escola. Mas há uma pequena diferença: ela é a estrela do pop Hannah Montana.

À medida que a popularidade de Hannah cresce e passa a ameaçar a vida da garota, Miley, encorajada pelo pai, vai à sua cidade natal, no Tennessee, para ter contato com a realidade. Lá, a jovem embarca em uma aventura emocionante.

Festival Cinemark Replay

Quando: A partir de 18/09 (High School Musical 3) e a partir de 25/09 (Hannah Montana – O Filme)
Pré-venda de ingressos: Quinta-feira (11)
Onde: Cinemark, unidade Shopping Campo Grande – Campo Grande
Valor: R$ 15

