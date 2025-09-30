Clínica popular aposta em atendimento acessível e multidisciplinar em Campo Grande

A proposta de ampliar o acesso à saúde em Campo Grande foi tema do programa Tarde da Massa desta terça-feira (30), que recebeu Luciano Oliveira e o médico Rotterdan Guimarães, representantes da Clínica Viva Mais Saúde. Eles destacaram a importância das clínicas populares como alternativa para reduzir a espera por atendimentos e oferecer serviços de qualidade a preços acessíveis.

Segundo Luciano Oliveira, a iniciativa busca ser um elo de ligação com o poder público, suprindo a alta demanda do Sistema Único de Saúde (SUS). “O objetivo é proporcionar um atendimento humanizado, rápido e com baixo custo. Muitas vezes a população não sabe que pode ser atendida com qualidade sem precisar esperar meses por uma consulta”, afirmou.

Luciano Oliveira e Rotterdan Guimarães nos estúdios da Massa FM CG – Foto: Rodrigo Moreira

“A ideia é olhar a saúde de forma integral. O paciente sai da consulta e já pode fazer os exames necessários, garantindo agilidade no diagnóstico e tratamento” – Rotterdan Guimarães.

O diretor clínico Rotterdan Guimarães ressaltou a estrutura integrada da unidade, que inclui exames laboratoriais no próprio local, além de especialidades como ginecologia, ortopedia, pediatria, nutrição, psicologia e psiquiatria.

A clínica, localizada no bairro Coronel Antonino, também aposta em um modelo multidisciplinar para atender famílias inteiras em um único espaço. “A mãe pode levar o filho ao pediatra, ser atendida pelo ginecologista e ainda ter acompanhamento psicológico, tudo no mesmo lugar”, destacou Oliveira.

Com menos de cinco minutos de fila, os representantes afirmam que o objetivo é oferecer uma alternativa prática e acessível. “Estamos de braços abertos para acolher a população de Campo Grande com um atendimento de qualidade e próximo das pessoas”, completou Guimarães.

Para mais informações ou agendamentos, a Clínica Viva Mais Saúde atende pelo WhatsApp (67) 99120-1991.

Confira a entrevista completa no Tarde da Massa desta terça-feira (30):