Veículos de Comunicação
JP News
TVC
Cultura 106,5 Três Lagoas
Cultura 106,3 Paranaíba
Cultura 105,5 Aparecida do Taboado
Massa FM 90,3 Dourados
Massa FM 93,3 Três Lagoas
Massa FM 93,7 Campo Grande
Sou7
Rádios
TVC Ao Vivo

Início Campo Grande Massa FM Campo Grande

TARDE DA MASSA

Clínica popular aposta em atendimento acessível e multidisciplinar em Campo Grande

roposta da Viva Mais Saúde de oferecer consultas rápidas, exames e especialidades médicas com baixo custo para a população

Duda Schindler

Policlínica oferta exames de sangue com valores acessíveis - Foto: Divulgação
Policlínica oferta exames de sangue com valores acessíveis - Foto: Divulgação

A proposta de ampliar o acesso à saúde em Campo Grande foi tema do programa Tarde da Massa desta terça-feira (30), que recebeu Luciano Oliveira e o médico Rotterdan Guimarães, representantes da Clínica Viva Mais Saúde. Eles destacaram a importância das clínicas populares como alternativa para reduzir a espera por atendimentos e oferecer serviços de qualidade a preços acessíveis.

Segundo Luciano Oliveira, a iniciativa busca ser um elo de ligação com o poder público, suprindo a alta demanda do Sistema Único de Saúde (SUS). “O objetivo é proporcionar um atendimento humanizado, rápido e com baixo custo. Muitas vezes a população não sabe que pode ser atendida com qualidade sem precisar esperar meses por uma consulta”, afirmou.

Luciano Oliveira e Rotterdan Guimarães nos estúdios da Massa FM CG – Foto: Rodrigo Moreira

“A ideia é olhar a saúde de forma integral. O paciente sai da consulta e já pode fazer os exames necessários, garantindo agilidade no diagnóstico e tratamento” – Rotterdan Guimarães.

O diretor clínico Rotterdan Guimarães ressaltou a estrutura integrada da unidade, que inclui exames laboratoriais no próprio local, além de especialidades como ginecologia, ortopedia, pediatria, nutrição, psicologia e psiquiatria.

A clínica, localizada no bairro Coronel Antonino, também aposta em um modelo multidisciplinar para atender famílias inteiras em um único espaço. “A mãe pode levar o filho ao pediatra, ser atendida pelo ginecologista e ainda ter acompanhamento psicológico, tudo no mesmo lugar”, destacou Oliveira.

Com menos de cinco minutos de fila, os representantes afirmam que o objetivo é oferecer uma alternativa prática e acessível. “Estamos de braços abertos para acolher a população de Campo Grande com um atendimento de qualidade e próximo das pessoas”, completou Guimarães.

Para mais informações ou agendamentos, a Clínica Viva Mais Saúde atende pelo WhatsApp (67) 99120-1991.

Confira a entrevista completa no Tarde da Massa desta terça-feira (30):

Assuntos

Mais notícias

Mais artigos