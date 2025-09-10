CNH em debate: autoescolas de MS contestam mudanças propostas pelo governo

O debate sobre a possível flexibilização da obrigatoriedade das autoescolas para a formação de condutores tem gerado preocupação em Mato Grosso do Sul. Representantes do setor afirmam que a medida, cogitada pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), pode comprometer a qualidade do ensino e aumentar os riscos no trânsito.

Henrique Fernandes, presidente do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores (Sindcfc/MS), ressalta que a autoescola é peça fundamental no processo de educação para motoristas iniciantes.

Henrique Fernandes e Dionnes Jorge nos estúdios da Massa FM

“Nós não estamos vendendo uma carteira de motorista, nós estamos formando pessoas para trafegar em via pública com segurança. Se houver essa flexibilização, a sociedade inteira será impactada negativamente” – presidente do Sindcfc/MS, Henrique Fernandes.

Outro ponto em discussão é o custo da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O sindicato reconhece que o valor pode ser considerado alto por parte da população, mas argumenta que ele corresponde a um investimento de longo prazo. “A CNH tem validade de dez anos. Se você dividir o valor pelo período, verá que o custo não é tão pesado diante da importância do documento”, explicou Henrique.

Já Dionnes Jorge, empresário do setor e proprietário do Grupo Jotta de Autoescolas, destacou a preocupação dos profissionais com a desinformação que tem circulado. “Muitos alunos chegam achando que não precisarão mais passar pela autoescola. Isso prejudica o setor e coloca em risco o futuro do trânsito, porque a formação não pode ser tratada como algo opcional”, disse.

A categoria defende que modernizações sejam feitas, como a inclusão de veículos automáticos e elétricos no processo de ensino, mas reforça que qualquer mudança precisa priorizar a segurança. “A formação de condutores deve acompanhar as transformações da mobilidade, mas nunca pode abrir mão da qualidade. O trânsito brasileiro já é caótico, e reduzir a preparação só vai piorar esse cenário”, concluiu Dionnes.

Enquanto as propostas não avançam oficialmente, sindicatos e empresários do setor seguem mobilizados para participar das discussões e garantir que a segurança e a educação no trânsito permaneçam como prioridade.

Confira a entrevista completa durante a Tarde da Massa desta quarta-feira (10):