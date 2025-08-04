Veículos de Comunicação
MILHO SAFRINHA

Colheita do milho avança devagar em MS e enfrenta atrasos logísticos

Safra está 34 pontos atrás do ritmo do ano passado; filas para descarregamento chegam a quatro dias

Duda Schindler

A região mais adiantada é o Sul do estado - Foto: Reprodução/Geizibel Gomes
A colheita do milho segunda safra segue avançando em ritmo mais lento em Mato Grosso do Sul. De acordo com a expectativa do Projeto SIGA/MS, a operação deve atingir o pico durante o mês de agosto, quando, historicamente, mais de 90% da área cultivada já está colhida. Até a última semana de julho, o estado registra 31,6% da área colhida, o que corresponde a aproximadamente 644 mil hectares.

A região mais adiantada é o Sul do estado, com 35,7% da área colhida, seguida pelas regiões Central, com 24%, e Norte, com 19,7%. Em comparação ao mesmo período do ano anterior, a colheita apresenta atraso de 34,3 pontos percentuais.

“Nesta safra, houve um escalonamento maior no plantio em função do déficit hídrico no início do ciclo e, com isso, o desenvolvimento das lavouras ficou desuniforme. Além disso, a ocorrência de chuvas na fase final atrasou o início da colheita em algumas regiões”, explica o assessor técnico da Aprosoja/MS, Flávio Aguena.

Técnicos de campo da Aprosoja/MS também relatam atrasos no recebimento de cargas de milho em unidades da região central do estado. A dificuldade para descarregar os caminhões tem gerado gargalos logísticos, já que as filas para descarregamento chegam a quatro dias, impactando diretamente o andamento da colheita.

Conforme a previsão do tempo, o clima mais seco nas próximas semanas deve acelerar o ritmo da colheita em todas as regiões do estado, atualmente entre os estádios fenológicos reprodutivos.

A produtividade média esperada para a safra atual é de 80,8 sacas por hectare, com produção total estimada em 10,2 milhões de toneladas — um crescimento de 20,6% no volume em relação à safra anterior.

*Com informações da Aprosoja/MS

