Colheita do milho segunda safra chega na reta final no Brasil

A colheita do milho segunda safra está quase concluída no Brasil. Segundo dados divulgados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), até o último domingo (6), 98,3% das lavouras já haviam sido colhidas.

O índice subiu dos 97% registrados na última semana e dos 97,4% da média dos últimos cinco anos. Apesar da evolução, os números ficam abaixo dos registrados em 2024, quando a colheita já estava finalizada neste período.

Mato Grosso do Sul é um dos estados que seguem na colheita, com 95% da área já colhida. Junto com o estado, estão Goiás (99,8%), São Paulo (98%), Minas Gerais (97%) e Paraná (95%). Entre os estados que já encerraram os trabalhos, estão Tocantins, Maranhão e Mato Grosso.

Ainda segundo levantamento da Conab, as áreas restantes em campo (1,7%) estão todas em fase de maturação – período em que os grãos atingem o seu peso e teor de umidade final.

Safra de verão

Ao mesmo tempo que alguns estados finalizam a colheita do milho safrinha, os trabalhos de plantio da safra de milho verão 2025/26 avançam pelo Sul do país e já somam 28,2% do total previsto para a temporada.

No Rio Grande do Sul, a semeadura chega a 39%, com produtores acelerando as atividades para que a cultura encerre o ciclo antes de dezembro, mês historicamente seco no estado.

Enquanto isso, o Paraná plantou 9% da área estimada, com lavouras em emergência e início de desenvolvimento vegetativo apresentando boas condições. Já em Santa Catarina, a semeadura começou no Oeste do estado com a umidade e o aumento das temperaturas favorecendo a germinação do cereal.