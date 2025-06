Com duzentos inscritos, começa nesta sexta o 3º Open Arena Paz de Beach Tennis

Bolinhas e raquetes entram em ação nesta sexta (13), em Campo Grande. A partir das 14h, a Arena Paz recebe os jogos pela 3ª edição do Open de Beach Tennis, um dos torneios mais tradicionais da modalidade no estado. Além de reunir os principais atletas de Mato Grosso do Sul, como Campo Grande, Sidrolândia, São Gabriel do Oeste, entre outros municípios do estado, participam ainda atletas do Paraná.

As disputas acontecem nas categorias Pró A, B, C e Iniciante, além da 90+ (soma de idades) em duplas femininas, masculinas e terão início com duplas mistas.

No sábado e domingo, entram em quadra as duplas femininas e masculinas e as disputas prometem continuar acirradas com a disputa pelo título e pela premiação.

Desde que chegou a Campo Grande pelas mãos do profissional de educação física Mário Zeni, o beach tennis vem conquistando ou cada vez mais adeptos.

Além do caráter competitivo, o torneio promove o espírito de confraternização, fair play e de incentivo à prática esportiva para todas as idades e níveis de experiência.

Serviço

3º Open Arena Paz de Beach Tennis

Data: 13 a 15 de junho de 2025

Local: Arena Paz – Campo Grande (MS)

Categorias: Pró A, B, C e Iniciante, além da 90+ (soma de idades) (duplas femininas, masculinas e mistas)