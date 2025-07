Comarca de Itaporã abre seleção para estágio em Direito

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio em Direito na Comarca de Itaporã. A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva para estudantes interessados em acompanhar de perto a rotina do Poder Judiciário.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente na Secretaria do Foro da comarca, localizada na Avenida São José, nº 2, até as 18h do dia 25 de julho. Podem participar acadêmicos com disponibilidade para estagiar presencialmente e que ainda não tenham cumprido mais de 18 meses de estágio no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), salvo pessoas com deficiência.

A seleção será realizada por meio de prova objetiva, marcada para o dia 28 de julho, às 13h30, no prédio do Fórum de Itaporã. A avaliação contará com 20 questões, sendo 10 de Direito e 10 de Língua Portuguesa. O gabarito será divulgado 48 horas após a aplicação.

O resultado final estará disponível a partir do dia 30 de julho, na entrada do Fórum. A lista trará a classificação geral e também a relação específica dos candidatos com deficiência, que têm garantido 10% das vagas. Para concorrer, é necessário informar a condição no ato da inscrição, com detalhes sobre o tipo de deficiência, grau, CID e causa provável.

O estágio terá jornada de cinco horas por dia, de segunda a sexta-feira, com bolsa-auxílio e auxílio-transporte conforme valores definidos pelo TJMS. A duração inicial é de um ano, com possibilidade de prorrogação por igual período. Durante o estágio, os estudantes prestarão apoio às atividades cartorárias e terão contato direto com as práticas do Judiciário.