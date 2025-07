Comercial anuncia técnico Tiago Batizoco para novo ciclo no futebol sul-mato-grossense

O Esporte Clube Comercial apresentará nesta quarta-feira (30), o técnico Tiago Batizoco e a comissão técnica que assumem o comando do time neste novo ciclo. O evento tem como foco detalhar o planejamento do clube, a formação do elenco e o cronograma de atividades para o segundo semestre da temporada.

Batizoco, de 44 anos, retorna ao futebol sul-mato-grossense com passagens por equipes das regiões Norte e Nordeste. Em 2021, comandou o Nacional Fast Clube-AM e o Porto Velho-RO, onde conquistou o título estadual e levou o time às oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. No mesmo ano, também assegurou vaga para a Copa do Brasil.

O treinador soma quatro títulos estaduais em Rondônia (2011, 2019, 2020 e 2021), com destaque para os trabalhos no Porto Velho e no Vilhenense. No futebol do Mato Grosso do Sul, já integrou o Comercial em 2016, ano em que o clube foi vice-campeão estadual.

Seu último trabalho foi no Rolim de Moura-RO, onde comandou a equipe na permanência na elite do futebol rondoniense. No Comercial, os treinamentos oficiais estão marcados para começar em 4 de agosto, e a apresentação dos atletas será feita pelas redes sociais do clube, no início do próximo mês.