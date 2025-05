Comércio de MS deve movimentar mais de R$ 380 mi no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados deve injetar R$ 384,45 milhões na economia de Mato Grosso do Sul neste ano, segundo levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio/MS (IPF/MS) e do Sebrae/MS. A expectativa representa um crescimento de 1% em relação ao mesmo período de 2024.

De acordo com a pesquisa de intenção de compras, divulgada nesta terça-feira (20), os consumidores sul-mato-grossenses devem gastar, em média, R$ 510,85. Desse total, cerca de R$ 201,4 milhões devem ser destinados à compra de presentes e R$ 183 milhões usados em comemorações, como jantares, viagens e passeios.

Mesmo com a movimentação esperada, o número de pessoas dispostas a comemorar ou comprar algum presente caiu em relação ao ano passado. Entre os entrevistados que não pretendem presentear, 88% afirmam não estar em um relacionamento. Já entre os que têm algum tipo de vínculo afetivo, pouco mais da metade (51,5%) disseram que vão comemorar a data — uma queda de três pontos percentuais em relação a 2024.

A intenção de comprar presentes também recuou: 49,3% afirmam que pretendem adquirir alguma lembrança, dois pontos percentuais a menos que no ano anterior.

Os produtos mais citados para presentear continuam sendo os tradicionais: roupas lideram com 48% das preferências, seguidas por calçados (18%), perfumes e cosméticos (18%), e bolsas ou acessórios (17%).

Para os pequenos negócios, a data representa uma chance de aumentar o faturamento e atrair novos consumidores. A pesquisa destaca que diferenciais como kits personalizados, brindes simbólicos, embalagens criativas e boas condições de pagamento podem ser decisivos para conquistar o público.

Estratégias de divulgação em redes sociais com apelo emocional também são apontadas como importantes para impulsionar as vendas.

O levantamento foi realizado entre os dias 5 e 11 de maio nas cidades de Campo Grande, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Bonito, Corumbá/Ladário e Três Lagoas.