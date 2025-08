Comitiva de MS apresenta Rota Bioceânica na Índia

A comitiva de Mato Grosso do Sul iniciou nesta semana sua missão na Ásia com agendas oficiais e empresariais na Índia. O principal objetivo da viagem é apresentar o potencial logístico e econômico da Rota Bioceânica e atrair investimentos para o Estado. A iniciativa busca fortalecer as relações comerciais com o país asiático, hoje considerado uma das economias que mais crescem no mundo.

Logo após a chegada em Mumbai, os representantes do Estado se reuniram com empresários e autoridades locais, como o governador de Maharashtra, C.P. Radhakrishnan. O foco das reuniões foi apresentar os benefícios da Rota Bioceânica, que pode reduzir em até 25% o tempo de transporte de mercadorias entre a Ásia e a América do Sul, além de diminuir os custos logísticos, ampliando as possibilidades de comércio internacional.

Durante encontro com executivos da fabricante Mahindra, especializada em tratores e máquinas, a comitiva expôs o interesse em aproximar o setor industrial da Índia de Mato Grosso do Sul. Segundo o governador Eduardo Riedel, os empresários demonstraram interesse nas oportunidades logísticas e comerciais que a rota oferece.

A viagem também tem como meta estabelecer parcerias nas áreas de inovação, ciência e tecnologia. De acordo com o secretário de Desenvolvimento, Jaime Verruck, já foram iniciadas conversas para intercâmbios e trocas de experiências nesses setores. A ideia é estreitar laços e desenvolver ações conjuntas que gerem resultados econômicos e sociais.

Representantes da indústria também participaram da missão. O presidente da Fiems, Sérgio Longen, afirmou que o encontro em Mumbai foi produtivo e marcou o início de possíveis projetos conjuntos. Ele destacou que a aproximação com o mercado indiano é estratégica para abrir novas rotas de exportação e atrair investimentos industriais para o Estado.

A missão asiática segue nos próximos dias com agendas no Japão e encerramento em Singapura. A comitiva é formada por representantes do governo estadual, da Assembleia Legislativa, da Fiems, do Sebrae-MS e da Famasul.