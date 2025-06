Comitiva de MS retorna ao Brasil após dias de tensão em Israel

A comitiva de Mato Grosso do Sul que estava em missão oficial em Israel retornou ao Brasil nesta sexta-feira (20), após enfrentar momentos de tensão durante a escalada do conflito entre Israel e Irã. O grupo é composto pelo secretário-executivo de Ciência e Tecnologia, Ricardo Senna, pela secretária-adjunta de Saúde, Christinne Cavalheiro Maymone, e pelo coordenador de Tecnologia da Informação da SES, Marcos Espíndola de Freitas.

A equipe sul-mato-grossense estava em Tel Aviv – cidade localizada na costa israelense do mar Mediterrâneo – a convite do Consórcio Brasil Central, para conhecer soluções tecnológicas voltadas ao desenvolvimento e à inovação. No entanto, a programação foi interrompida após ataques militares colocarem o país em alerta máximo.

Para deixar Israel, os brasileiros seguiram por terra até a fronteira com a Jordânia, em um transporte fornecido pelas autoridades israelenses, onde aguardaram o voo de volta ao Brasil.

Já em solo brasileiro, Ricardo Senna compartilhou uma mensagem de alívio e gratidão pelas redes sociais.

“Agora posso dizer que a segurança é total, o pesadelo acabou. Quero agradecer as mensagens de carinho, de conforto, de força. As orações fazem uma diferença enorme, mantêm a gente esperançoso, fortalecido e com a cabeça no lugar. Em breve estou de volta a Campo Grande para retomar os trabalhos, com muitos aprendizados na bagagem para compartilhar com o nosso ecossistema de inovação” – Ricardo Senna

A viagem, que tinha como foco o fortalecimento de parcerias internacionais e o contato com novas tecnologias, acabou sendo atravessada por um dos episódios mais delicados da política internacional recente.

Com a situação estabilizada, os representantes sul-mato-grossenses já se preparam para retomar a rotina de trabalho e compartilhar as experiências vividas durante a missão.

Israel x Irã

O conflito que entra em sua segunda semana, iniciou entre os dias 12 e 13 de junho, quando Israel lançou ataques aéreos contra alvos estratégicos no Irã, incluindo instalações nucleares e bases militares.

Em resposta, o Irã realizou uma ofensiva com mísseis e drones contra cidades israelenses como Tel Aviv, Haifa e Jerusalém, o que elevou a tensão no Oriente Médio e afetou diretamente a segurança de civis e visitantes.

De acordo com a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, os ataques aéreos israelenses mataram 639 pessoas no Irã. Entre os mortos estão o alto escalão militar e cientistas nucleares.

Já Israel afirma que pelo menos duas dúzias de civis israelenses morreram em ataques com mísseis iranianos.