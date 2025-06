Compra da casa própria fica mais acessível com novas condições de financiamento

Adquirir um imóvel pode parecer um desafio diante das taxas de juros e exigências bancárias. No entanto, alternativas como o crédito associativo têm viabilizado a realização do sonho da casa própria com mais segurança e previsibilidade. Foi o que explicou Bernardo Lima, gerente comercial da Jooy Incorporadora, durante entrevista ao Tarde da Massa, nesta terça-feira (3).

Segundo Lima, o crédito associativo é uma modalidade em que o financiamento é aprovado ainda na fase inicial da obra, com condições mais acessíveis e garantia antecipada do crédito. “O cliente já assina o contrato sabendo exatamente qual taxa de juros irá pagar, sem surpresas no futuro”, afirmou.

Uma das vantagens apontadas é que, durante o período de construção do imóvel, o comprador não paga parcelas do financiamento, apenas taxas administrativas e juros proporcionais ao valor liberado para a obra.

Bernardo Lima nos estúdios da Massa FM – Foto: Adriano Hany

“É como se o cliente se tornasse sócio do empreendimento, com a segurança de um contrato bancário firmado antes mesmo da entrega das chaves” – gerente comercial da Jooy Incorporadora – Bernardo Lima.

A aprovação do crédito também é considerada ágil. Conforme o gerente, todo o processo com o correspondente bancário da Caixa pode levar entre 5 e 10 minutos, desde que a documentação esteja em dia. “É possível aprovar tanto rendas formais quanto informais, incluindo autônomos que apresentem declaração de imposto de renda”, destacou.

A Jooy Incorporadora, que já lançou 11 empreendimentos em Campo Grande, prepara para este mês a estreia do Jooy Lumen, no bairro Vilas Boas. O lançamento acontece na segunda quinzena de junho e terá opções de aquisição com e sem crédito associativo. “É um bairro valorizado, com fácil acesso e estrutura completa. Nosso último lançamento na mesma região vendeu em apenas três horas”, disse Lima.

O público interessado pode conhecer o decorado do novo empreendimento na Jooy Store, localizada na Avenida Nelly Martins, 169, ou acessar o site oficial para mais informações.

“A casa própria continua sendo um dos maiores sonhos do brasileiro. Com as modalidades certas de financiamento, esse sonho pode estar mais próximo do que se imagina”, finalizou o gerente.

Confira a entrevista completa na Tarde da Massa, desta terça-feira (3):