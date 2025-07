Concerto homenageia maestro Manoel Rasslan nesta terça em Campo Grande

O Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro será palco de um concerto especial na noite desta terça-feira (8), em homenagem ao maestro e professor Manoel Câmara Rasslan, que faleceu em março deste ano. A apresentação começa às 20h, logo após a missa, com entrada gratuita e aberta ao público.

O tributo reunirá três grupos vocais com forte ligação ao homenageado: o Madrigal MS, o Coral da UFMS e o Coro Lírico Cant’Arte. A iniciativa partiu dos professores Jorge Geraldo e Mariana Stocchero, da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação (Faalc) da UFMS, e contou com apoio da universidade e da paróquia.

Com mais de quatro décadas dedicadas à música e à educação, Manoel Rasslan teve papel fundamental no desenvolvimento do canto coral em Mato Grosso do Sul. Foi idealizador do Movimento Coral da UFMS e participou da criação do curso de Música da universidade, onde formou diversas gerações de músicos, professores e regentes.

Rasslan também foi um dos fundadores do Madrigal MS e contribuiu com o início do Coro Lírico Cant’Arte, marcando sua presença em várias frentes da vida cultural e acadêmica da capital. O concerto busca resgatar parte desse legado e celebrar sua contribuição para a arte no estado.

O público é convidado a participar da homenagem, especialmente aqueles que conviveram com o professor ou que têm interesse na música coral.

Serviço

Concerto em homenagem a Manoel Rasslan

📅 Data: Terça-feira, 8 de julho de 2025

🕗 Horário: A partir das 20h (após a missa)

📍 Local: Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Campo Grande (MS)

🎟️ Entrada gratuita

🎤 Com Madrigal MS, Coral da UFMS e Coro Lírico Cant’Arte