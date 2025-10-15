Condenado por estupro de vulnerável é preso em Aquidauana

A Polícia Civil prendeu em Aquidauana, nessa segunda-feira (13), um homem de 34 anos condenado por estupro de vulnerável no Estado do Paraná. A ação foi realizada por agentes da 1ª Delegacia de Polícia do município após diligências que levaram à localização do foragido.

O mandado de prisão, expedido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher e pela Vara de Crimes contra Crianças, Adolescentes e Idosos da Comarca de Ponta Grossa (PR), determina o cumprimento de pena de nove anos, sete meses e um dia de reclusão, em regime fechado.