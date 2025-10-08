Conservação da fauna do Pantanal é pauta durante encontro da primeira-dama no Instituto Tamanduá

A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, esteve nesta quarta-feira (8) em Campo Grande, visitando o Instituto Tamanduá, ao lado da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e da ministra dos Povos Indígenas, Sonia Guajajara. A visita reuniu cientistas e líderes de projetos de conservação da fauna pantaneira.

Segundo Flávia Miranda, coordenadora e fundadora do Instituto Tamanduá, o encontro foi articulado pela Environmental Justice Foundation (EJF) e teve como foco a apresentação do trabalho de mulheres à frente de projetos de preservação de espécies como tamanduás, antas, ariranhas e araras-azuis.

“Essa reunião permitiu discutir a biodiversidade, as ameaças às espécies e como garantir a preservação do Pantanal, especialmente em preparação para a COP30“, explicou Miranda.

O diálogo também destacou a importância do protagonismo feminino na conservação ambiental, permitindo que pesquisadoras compartilhassem experiências e desafios diretamente com autoridades. Além do Instituto Tamanduá, estiveram presentes representantes de outros projetos como Ariranha; Antas Urbanas, parte da INCAB; e o Instituto Arara Azul.

Durante a manhã, a agenda incluiu relatos sobre os impactos das mudanças climáticas na fauna local e a apresentação de iniciativas de monitoramento e proteção desenvolvidas ao longo de 20 anos pelo Instituto.

No período da tarde, Janja participou de reunião do projeto Vozes dos Biomas, etapa do Pantanal, conduzida na cidade universitária da UFMS, que visa ouvir comunidades locais e lideranças regionais para subsidiar propostas de transição climática justa e com equidade de gênero.

A visita ao Instituto Tamanduá e à UFMS integra a preparação da COP30, prevista para novembro em Belém, com conclusões que serão entregues à Presidência do evento, destacando soluções práticas para a conservação do bioma Pantanal.