Cooperativa fortalece pecuaristas com compras coletivas e redução de custos no MS

Fundada há cerca de 30 dias, a Cooperativa NovilhoCoop surge como um novo modelo de organização para pecuaristas de Mato Grosso do Sul. A iniciativa, que tem como base a experiência da Associação Novilho Precoce, foi criada para ampliar a capacidade de negociação dos produtores rurais, com foco inicial na compra coletiva de insumos agropecuários.

A proposta é simples: unir produtores para adquirir, em maior escala, itens como material genético, sementes e suplementos nutricionais, garantindo melhores preços e condições de pagamento. A iniciativa dá continuidade a um modelo de grupos de compra já praticado pelos associados da Novilho Precoce há cerca de cinco anos.

Alexandre Guimarães na Massa FM – João Balbueno

De acordo com o superintendente da Novilho Precoce, Alexandre Guimarães, em entrevista ao Agro é Massa, a principal vantagem da cooperativa é possibilitar aos pecuaristas a redução do custo de produção, o que se torna essencial diante dos desafios do setor, como a instabilidade nos mercados e as tarifas internacionais.

Apesar de ter origem na associação voltada ao novilho precoce, a cooperativa é uma entidade independente e aberta a novos integrantes, inclusive produtores que não fazem parte da associação original. O objetivo, segundo Guimarães, é ampliar a base de cooperados e fortalecer o setor pecuário do estado.

Entre os projetos futuros da NovilhoCoop estão a comercialização conjunta de animais e até a criação de um confinamento coletivo. No entanto, neste primeiro momento, a prioridade é consolidar os grupos de compra e aumentar a adesão de pecuaristas interessados em reduzir seus custos de produção.

Confira a entrevista completa no Agro é Massa desta sexta-feira (11):