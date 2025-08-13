Coophasul recebe ação gratuita do CCZ nesta sexta-feira

O bairro Coophasul, em Campo Grande, recebe nesta sexta-feira (15) mais uma edição do programa “CCZ nas Ruas”. A ação acontece das 8h às 11h30, na Associação de Moradores, e vai oferecer atendimento gratuito para cães, gatos e moradores, aproximando os serviços da Coordenadoria de Controle de Zoonoses (CCZ) da comunidade.

O objetivo é facilitar o acesso a exames, pré-cadastro para castração e orientações de saúde, sem que os tutores precisem se deslocar até a sede da CCZ. De acordo com a coordenação, a iniciativa busca atender especialmente quem tem dificuldade de levar os animais até a unidade.

Entre os serviços disponíveis estão: testes rápidos para leishmaniose visceral canina, avaliação de gatos com suspeita de esporotricose, triagem e identificação de escorpiões levados pelos moradores (com possibilidade de agendamento de visita técnica), vacinação antirrábica para cães e gatos, coleta de material para diagnóstico pelo serviço móvel do laboratório de zoonoses e orientações técnicas em saúde.

A ação também reforça a vigilância e prevenção de zoonoses, permitindo identificar precocemente doenças e evitar a transmissão, além de contribuir para o bem-estar dos animais.

O que levar

Documento pessoal com foto

Animal presencialmente, com contenção adequada ( coleira , guia ou caixa de transporte )

, ou ) Escorpiões capturados, acondicionados de forma segura para transporte

Serviço

“CCZ nas Ruas” – Bairro Coophasul

Data: sexta-feira (15), das 8h às 11h30

Local: Associação de Moradores do Coophasul – Rua Cotegipe, 999