Copa Pantanal de Voleibol define campeões estaduais neste fim de semana

A fase estadual da XIV Copa Pantanal de Voleibol segue neste fim de semana, com as partidas das fases classificatórias, semifinais e finais das categorias Sub-13 e Sub-17. Os jogos ocorrem em dois ginásios de Campo Grande: o CEMTE e o Círculo Militar.

O torneio reúne 22 equipes dos municípios de Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, Chapadão do Sul, Sidrolândia e Bonito.

No sábado (5), as partidas acontecem pela manhã no Ginásio do CEMTE. Já no Círculo Militar, os confrontos serão realizados ao longo de todo o dia.

As finais ocorrem no domingo (6). O Sub-17 masculino será decidido pela manhã no CEMTE. Já as finais do Sub-13 e Sub-17 feminino acontecem no mesmo período no Círculo Militar.

A competição busca incentivar a prática esportiva entre jovens atletas e movimenta o calendário do voleibol escolar e amador no estado.