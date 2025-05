Corpo de mulher desaparecida é encontrado após 72 horas em Cassilândia

O corpo de Thácia Paula Ramos de Souza, de 39 anos, foi encontrado na tarde desta quarta-feira (14) no Rio Aporé, em Cassilândia, a cerca de três dias após o registro do seu desaparecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros, peritos e uma funerária atuaram na retirada do corpo, que será encaminhado para exames que devem esclarecer as causas da morte.

De acordo com a Polícia Civil, a principal linha de investigação é de feminicídio. O companheiro de Thácia, de 43 anos, foi preso temporariamente e é apontado como suspeito. Ele teria sido a última pessoa a vê-la com vida, no domingo (12), após um evento na cidade. Segundo o relato inicial, os dois teriam discutido por ciúmes e, após isso, ele a deixou na entrada de Cassilândia.

Ainda no domingo, a mãe da vítima procurou a delegacia para registrar o desaparecimento. No mesmo dia, o homem também esteve no local e prestou um primeiro depoimento. Com o avanço das investigações, objetos pessoais de Thácia foram localizados próximo ao rio, entre eles um sapato com vestígios de sangue e um brinco reconhecido pela família.

O carro do suspeito foi recolhido para análise, e nele foram encontrados indícios considerados relevantes para o caso. Ele foi detido em uma casa na região central da cidade. Em depoimento informal, o homem afirmou que os dois discutiram dentro do veículo e que, após agressões mútuas, Thácia teria caído nas águas do rio.

O caso segue em investigação para esclarecer todos os detalhes e confirmar as circunstâncias da morte.