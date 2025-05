Correios oferecerão serviço presencial para contestação de descontos no INSS

A partir do próximo dia 30 de maio, aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) poderão consultar e contestar descontos indevidos em seus benefícios diretamente nas agências dos Correios. A medida resulta de uma parceria entre o INSS e a estatal e busca ampliar o acesso da população a esse tipo de serviço, sobretudo em regiões onde não há unidades próprias do Instituto.

Ao todo, mais de 4.700 agências dos Correios em todo o país estarão habilitadas para realizar o atendimento, incluindo unidades em Mato Grosso do Sul. Nessas localidades, o serviço poderá ser acessado gratuitamente e de forma presencial, com suporte de equipes treinadas.

O atendimento inclui consulta de descontos, contestação de valores, confirmação de autorizações, análise de documentos de associações e entrega de orientações com protocolo.

A ação visa facilitar a vida de beneficiários que enfrentam dificuldades para acessar os canais digitais, promovendo inclusão social e atendimento humanizado. Segundo o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior, o objetivo é garantir que nenhum segurado fique sem acesso ao direito de questionar cobranças não reconhecidas. “Estamos eliminando barreiras e oferecendo uma alternativa segura e acessível”, afirmou.

Em locais ainda sem agências habilitadas, o governo prevê ações itinerantes e mutirões para garantir que todos os beneficiários possam acessar o serviço. A iniciativa também respeita normas rigorosas de proteção de dados, conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com atendimento feito apenas por profissionais capacitados em unidades próprias.

A lista completa de agências dos Correios habilitadas para esse atendimento já está disponível no site oficial da empresa.