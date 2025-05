Corrida da Unimed movimenta Campo Grande com esporte, saúde e inclusão

Campo Grande se prepara para um sábado (24) diferente. A partir das 16h, o Parque dos Poderes será palco da 3ª Corrida Unimed Campo Grande, um evento que vai muito além do esporte. A corrida marca as celebrações pelos 52 anos da cooperativa e promete reunir famílias, atletas e pets em uma grande festa de saúde e bem-estar.

Com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, além da prova kids solidária e da tradicional “cãominhada”, o evento espera mais de 2.500 participantes. O presidente do Conselho de Administração da Unimed Campo Grande, Dr. Eduardo Kawano, destaca que a corrida se tornou um marco na programação anual da cooperativa.

Dr. Eduardo Kawano – Foto: Rodrigo Moreira/ Massa FM

“A corrida é o congraçamento do nosso aniversário. Ela simboliza nosso compromisso com a promoção da saúde e da qualidade de vida. Queremos que as pessoas criem o hábito da atividade física e se divirtam em família”, afirmou Kawano.

A arena da corrida será montada na Avenida Fadel Tajher Iunes, esquina com a Avenida Mato Grosso, e terá uma estrutura completa: praça de alimentação, atividades recreativas para crianças, estações de hidratação, suporte médico e atrações musicais. A largada dos adultos acontece às 18h30; antes, às 17h, os pequenos entram na pista com a corrida kids.

De acordo com Kawano, o crescimento do evento é reflexo direto da adesão da comunidade. “Começamos com 1.500 corredores na primeira edição. Hoje, já ultrapassamos os 2.500 inscritos. É uma grande conquista para nós e mostra que a proposta foi bem recebida”, destacou.

A Unimed Campo Grande também aproveita o evento para reforçar valores do cooperativismo. “Nosso modelo é baseado na valorização do médico cooperado e na proximidade com o beneficiário. Atuar com transparência e equidade faz parte da nossa essência. E a corrida é um reflexo disso: é aberta, acolhedora e pensada para todos”, explicou.

Além da prática esportiva, o evento carrega um importante papel social e educativo. A Unimed promove ações de prevenção, incentivo à vacinação, controle de doenças crônicas e educação em saúde ao longo de todo o ano. A corrida é mais uma das ferramentas que a cooperativa usa para aproximar esses valores da comunidade.

Para quem ainda não conhece, o convite está feito. “Apareça com sua família, leve o seu pet, participe. Vai ser uma bela festa”, conclui Kawano.

Serviço

📍 3ª Corrida Unimed Campo Grande

🗓️ Sábado, 24 de maio

📍 Parque dos Poderes (Av. Fadel Tajher Iunes, esquina com Av. Mato Grosso)

⏰ Arena abre às 16h | Corrida kids às 17h | Largada principal às 18h30

🎉 Entrada gratuita para o público acompanhando o evento

Acompanhe a entrevista completa: