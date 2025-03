Corrida do Agro MS tem premiações em arrobas de boi

A Corrida do Agro MS, marcada para o próximo domingo (23), em Campo Grande, traz uma premiação diferenciada nesta edição. Os vencedores não receberão valores fixos em dinheiro, mas sim o equivalente a arrobas de boi, reforçando a ligação entre o esporte e o setor agropecuário.

Os cinco primeiros colocados das categorias masculina e feminina ganharão troféu, medalha e valores correspondentes a uma cota de boi. O campeão levará o equivalente a quatro arrobas, o segundo colocado receberá três, o terceiro ganhará duas e os dois seguintes ficarão com uma arroba cada. Todos os participantes que concluírem a prova receberão medalhas.

A corrida será realizada nos campos da Embrapa Gado de Corte e contará com percursos de 2 km para caminhada, além de provas de 5 km e 10 km. Com as inscrições encerradas, o evento reúne cerca de 800 atletas e é promovido pela Associação Novilho Precoce MS em parceria com a Embrapa Gado de Corte.