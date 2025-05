Corrida Unimed interdita vias em Campo Grande neste fim de semana

Motoristas que circulam por Campo Grande devem ficar atentos às interdições programadas para este fim de semana por conta da realização da 3ª Corrida Unimed Campo Grande, que acontece neste sábado (24), a partir das 16h, no Parque dos Poderes.

De acordo com a organização do evento, o tráfego será temporariamente interrompido em pontos estratégicos para garantir a segurança dos participantes da corrida, que deve reunir centenas de pessoas.

As interdições começam na sexta-feira (23), a partir das 18h, com o bloqueio da rotatória da Avenida Mato Grosso com a Avenida Fadel Iunes, na entrada do Parque dos Poderes. Já no sábado (24), o trânsito será interrompido na Avenida Afonso Pena, nas imediações da Cidade do Natal, a partir das 16h.

A recomendação é que os condutores busquem rotas alternativas durante os períodos de bloqueio, evitando atrasos e congestionamentos na região.

O evento esportivo, já tradicional no calendário da capital sul-mato-grossense, contará com percursos de 5 km, 10 km e 15 km, além de provas especiais como a corrida kids solidária e a “cãominhada”, voltada aos pets.

Promovida pela Unimed Campo Grande e organizada pela Bolt Realizações, a corrida tem o objetivo de incentivar a prática de atividades físicas e promover hábitos saudáveis para todas as idades.

A organização reforça que haverá sinalização e apoio de agentes de trânsito nos locais interditados, mas destaca a importância da colaboração dos motoristas e da comunidade para o bom andamento da programação.

*Com informações da Assessoria