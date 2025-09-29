Veículos de Comunicação
Coruja-suindara ferida é resgatada junto com filhotes em Rochedo

Ave adulta estava presa e lesionada; todos foram encaminhados para hospital veterinário para recuperação

Duda Schindler

Coruja-suindara estava ferida no momento do resgate - Foto: Reprodução/PMA
Uma coruja-suindara (Tyto furcata) foi resgatada na tarde desta segunda-feira (29) em Rochedo, município distante a 82,2 quilômetros de Campo Grande, após ficar presa em uma fenda do ninho, resultando em lesão na asa direita. Três filhotes também foram recolhidos, devido à ausência da mãe que os deixava vulneráveis.

O resgate foi realizado pela Polícia Militar Ambiental (PMA), que acondicionou as aves em caixas de transporte e as encaminhou ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS) – Hospital Veterinário Ayty. Lá, receberão os cuidados necessários para recuperação e eventual reabilitação.

Serviço

Em caso de animais silvestres feridos ou em risco, acione a Polícia Militar Ambiental pelo telefone (67) 3312-9730.

