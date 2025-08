Corumbá intensifica fiscalização para coibir furto de fios

Corumbá recebeu nesta terça-feira (5) uma operação integrada para combater o furto de fios elétricos. A iniciativa envolveu equipes da Polícia Civil, Guarda Municipal e Prefeitura, com foco em reduzir os prejuízos causados por esse tipo de crime, que afeta diretamente a população e o patrimônio público.

Pela manhã, os agentes fiscalizaram locais que compram e vendem sucata, com o objetivo de encontrar materiais de origem suspeita ou ilegal. À noite, as forças de segurança intensificaram as rondas em áreas com maior incidência de furtos, monitorando possíveis movimentações suspeitas.

Segundo o delegado Guilherme Oliveira Pena, desarticular os pontos de receptação — ou seja, onde os materiais furtados são vendidos — é essencial para enfraquecer essa prática criminosa. “Sem compradores, o furto perde força”, afirmou.

Ele ainda destacou que a pena para esse tipo de furto foi recentemente ampliada por mudanças na lei, o que aumenta as chances de que pessoas flagradas sejam mantidas presas, reforçando a prevenção. A operação segue como parte de um conjunto de ações para aumentar a segurança e proteger os serviços públicos em Corumbá.